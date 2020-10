Elles ont respectivement 24 et 25 ans, mais à deux, Angèle et Dua Lipa pèsent déjà huit millions de disques vendus dans le monde. Les deux premiers albums de la jeune Britannique se sont écoulés à sept millions d’exemplaires. Et lede la Belge a franchi le million, ce qui est aussi énorme qu’inattendu.

Ensemble elles ont dévoilé ce vendredi leur duo sur le titre “Fever”, qui figurera sur la réédition exclusivement française de Future Nostalgia, de Dua Lipa, à paraître le 20 novembre. Pour l’instant, seul l’audio est disponible, le clip tourné à Londres n’a pas encore pointé le bout du nez. Sans surprise, les univers des deux chanteuses et leurs voix se marient à merveille sur cette chanson résolument dans l’air du temps. On se prend à rêver d’un retour d’ascenseur pour le prochain album d’Angèle.

Mais peut-être ne faudra-t-il pas attendre bien longtemps pour retrouver ces deux-là côte à côte. En effet, le 27 novembre, Dua Lipa présentera un spectacle en ligne baptisé Studio 2054 dans lequel elle interprétera des titres de Future Nostalgia, de Club Future Nostalgia, l’album de remix au prestigieux casting qui lui aussi bénéficie d’une réédition enrichie en format physique, ainsi que de performances de danse et de théâtre. Pour ce livestream exceptionnel, la chanteuse britannique sera entourée d’invités. Des artistes, mais aussi des acrobates et des patineurs célèbres puisque le show sera tourné dans un entrepôt comprenant des roller discos. Et qui sait Angèle sera peut-être de la partie étant donné la complicité qu’elles semblent afficher.

Pour assister à la diffusion de ce spectacle sur la plateforme Live-now.com, il vous en coûtera 9,99 euros. Un pack permettant d’accéder à un pré et un after show est également en vente au prix de 16,50 euros. Les tickets sont en vente via le site de la Britannique: www.dualipa.com.