Son nouvel album "Nonante-cinq" cartonne. Angèle est sur toutes les lèvres et la Belge ne semble pas prête de s'arrêter en si bon chemin.

Dans un interview au Journal Du Dimanche, elle affirme ainsi vouloir se diversifier et, pourquoi pas, écrire des textes pour d'autres chanteurs: "Se mettre dans la peau d’une autre interprète est un exercice inconnu. Est-ce que ça me plairait ? Est-ce ça marcherait que d’autres que moi incarnent mes textes ?", s'interroge-t-elle.

La chanson n'est d'ailleurs pas la seule corde à son arc. En 2023, la Bruxelloise sera également à l'affiche du film Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet. Elle y incarna le rôle de Falbala: "On lui a insufflé un peu de modernité. Il ne s'agit quand même pas du personnage le plus féministe du monde. Que ce soit moi qui l’incarne montre qu’on peut lui apporter de la nuance", détaille-t-elle. Pas question pour autant pour Angèle de faire passer le cinéma avant sa carrière de chanteuse: "Je ne ferai jamais passer un film avant la musique", affirme-t-elle.

Les fans de l'interprète de "Balance Ton Quoi" peuvent donc être rassurés !