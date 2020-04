La chanteuse a proposé un concert sur le compte Instagram officiel de Chanel. Elle y a joué ses tubes et de belles reprises.

Il était 13 heures tapantes ce vendredi, lorsqu’Angèle, fidèle au poste, est apparue pour le live annoncé depuis la veille. C’est sur la story du compte Instagram officiel de Chanel qu’elle a officié. Près de 36 millions d’abonnés au compteur, autant dire une sacrée audience potentielle. Et internationale de surcroît. Petite frustration toutefois, la prestation n’était pas accessible sur un ordinateur mais, semble-t-il, uniquement sur l’application mobile du réseau social. Qu’importe, plus de 16 000 personnes sont connectées dès les premières notes avec des pics à 18 000 en cours de prestation.

Haut rouge vif sur pantalon noir, installée derrière son micro et son clavier, la jeune bruxelloise a proposé un concert sans tralala et autres blablatages inutiles. C’est un peu comme si elle s’était invitée dans votre salon, le temps de mettre à l’épreuve le piano qui y trône. À ceci près qu’Angèle a à plusieurs reprises trouvé étrange de se produire “en public” sans avoir personne devant elle. “C’est bizarre de dire merci quand il n’y a personne en face de soi”, a-t-elle fait remarquer à quelques reprises, en français mais aussi en anglais. Dès le début de la retransmission, elle s’est d’ailleurs excusée pour son accent : “Je m’appelle Angèle. Je ne suis pas Française mais Belge. Mais mon accent anglais est aussi horrible que celui des Français. J’en suis désolée”, a-t-elle dit avec humour.

Bizarre mais rien de rédhibitoire cependant puisqu’elle a proposé plus de 40 minutes de live, alternant ses tubes (“Flou”, “Jalousie”, “Tout oublier”, “Perdus”, “Ta reine”) et de belles reprises de Françoise Hardy (“Mon amie la rose”, “probablement une de mes chansons préférées”), Ariana Grande (“My Best Mistakes”) et le sublime meddley mêlant “That Look You Give That Guy” de Eels et “Le coup de soleil” de Richard Cocciante. “J’aurais aimé avoir écrit de si belles chansons”, a-t-elle commenté en l’introduisant.

À 13 h 41, les dernières notes de “Balance ton quoi” ont résonné et Angèle a pris congé des 17 300 personnes toujours présentes pour ce live. “Prenez soin de vous. […] J’espère que vous n’êtes pas trop dans la merde et que ce confinement ne va pas durer trop longtemps. See you later.”

La prestation d’Angèle est à revoir sur la story de la page Instagram officielle de Chanel.

Il est à noter que Chanel a annoncé avoir renoncé au chômage partiel pour son personnel pendant la période de confinement. La célèbre maison de couture a dit avoir mis le savoir-faire de ses équipes et de ses partenaires au service du personnel soignant en confectionnant des masques et des blouses.