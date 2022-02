Angèle est-elle censurée sur certaines radios en France ? La question agite notamment la Toile depuis quelques jours. La polémique concerne son dernier single en date, “Démons”. Sur certaines ondes, le featuring avec Damso qui se trouve au milieu du titre a disparu lors des diffusions radio. Si le rappeur belge a par le passé été épinglé plus d’une fois pour des punchlines limites, voire inacceptables aux oreilles de certains, notamment lorsqu’il s’est agi d’évoquer les femmes, on a beau lire et relire son propos sur la chanson d’Angèle, impossible d’y détecter le moindre pas de travers de sa part. D’ailleurs, il annonce d'emblée la couleur : “J’feat avec Angèle, pas d’gros mots, radio, faut qu’on passe/Au lieu d’un “nique ta-” non, non, j’dirai “grand bien leur fasse”. Tout au plus pourrait-on pointer une phrase – “Dans leur derrière, j’ferais un don de quelques futurs Homo sapiens” – mais à ce rythme, ils seront nombreux à ne plus avoir accès à ce qu’on appelait jadis “la bande FM”.

À moins que ce ne soit l’image de Damso, trop sulfureuse au goût de certains, qui soit en cause. Personne n’a oublié la polémique autour de l’hymne des Diables Rouges qu’il devait écrire et composer pour la Coupe du monde 2018. Face au tollé soulevé par sa désignation par la fédération de football – sur proposition des joueurs - il avait finalement renoncé.

Non, ce n’est pas non plus le rappeur qui est visé. Du moins pas directement.