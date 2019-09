La Grand-Place de la capitale risque bien d’être noire de monde ce vendredi soir. Et pour cause, la chanteuse belge la plus plébiscitée du moment viendra y donner un concert gratuit à l’occasion de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a lieu chaque année au même endroit. Angèle présentera cinq titres dont un partagé avec son frère, Roméo Elvis. Leur chanson "Tout Oublier" sortie en 2018 est rapidement devenue un tube, celle-ci cumule plus de 90 millions de vues sur YouTube et son clip a été récompensé aux Victoires de la Musique 2019. Tous les autres morceaux de son premier album studio, Brol, sont également des hits en puissance ("La Thune", "Jalousie", "Ta Reine", "Je Veux tes Yeux"…). Ayant reçu carte blanche, elle en profite pour inviter à ses côtés plusieurs compatriotes comme Caballero&JeanJeass ainsi que Tamino. Le duo de rappeurs bruxellois au grand capital sympathie est connu pour ses titres teintés d’humour et de second degré. Leur dernier opus Double Hélice 3 connaît un joli succès avec les morceaux "Californie" et "Incroyaux". Dans un tout autre style, le jeune anversois de 22 ans imposera son univers doux et tendre. Son premier album studio baptisé Amir paru l’année dernière a été acclamé par la critique. Cette soirée sera l’occasion de faire connaissance avec ce talent flamand.

L’interprète de "Balance ton Quoi" accueillera également deux cadors dans leur domaine : Alain Souchon pour la chanson française et Mc Solaar pour le rap. La fille de Laurence Bibot et de Marka a d’ailleurs repris plusieurs fois le titre "Victime de la Mode" du rappeur français. Il est aussi un proche de la famille et a composé une chanson avec son père, Marka. Il n’est dès lors pas étonnant de le voir programmé pour cet événement. Jeanne Added et Aloïse Sauvage seront aussi de la partie, les deux chanteuses sont connues pour des lives débordant d’énergie et de générosité. Un mélange des genres et de caractères à ne pas rater.

Comme lors de tous les événements sur la Grand-Place, les forces de l'ordre pourraient être amenées à en fermer l'entrée au public si sa capacité maximale devait être atteinte. Celle-ci a été estimée autour des 6 000 personnes considérant la place occupée par les installation, a indiqué Ilse Van de keere, la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles. Les organisateurs s'attendent à une grande affluence au regard de l'affiche. Un écran géant sera en conséquence installé sur la place de Brouckère afin de permettre au plus grand nombre de suivre le concert dans une ambiance conviviale. La Une diffusera par ailleurs la soirée en prime time à partir de 20h50.

Pour faciliter les contrôles aux différents points d'accès de la place, les organisateurs tiennent à faire valoir que les bouteilles en verre sont interdites et la police demande aux spectateurs de ne pas venir avec des sacs à dos et des gros sacs.

Pour plus d'informations sur le programme des différents événements organisés dans le cadre de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, rendez-vous sur son site web. Et si vous en voulez toujours plus, celle qui a été considérée comme une artiste à suivre à tout prix par le New York Times sera présente le 10 novembre prochain au Lotto Arena d’Anvers, le 19 au Palais 12 à Bruxelles ainsi que le 9 février.