Avec 300 personnes - dont Adamo et Cécile de France - elle réclame "un état d’exception" pour le secteur culturel.

S’estimant le grand oublié de la crise, le secteur culturel a annoncé "une action coup de poing" ce jeudi. Ses professionnels estiment avoir perdu "93 % de leurs recettes propres" et lancent un appel au Fédéral - via le manifeste "Your culture, our future" signé par plus de 12 000 personnes dont Joachim Lafosse, Charlie Dupont et Jérôme Colin - pour "éviter le naufrage". Objectif ? La création urgente d’un fonds pour la culture et les 1 000 métiers impactés. Les 8,6 millions d'euros débloqués par la Fédération Wallonie-Bruxelles ne suffisant pas selon ce secteur.

Après ce manifeste, au tour cette fois de 300 artistes et travailleurs du milieu de la culture d’écrire une lettre ouverte à la Première ministre MR, Sophie Wilmès. Publiée sur le site du Standaard, ce document réclame des "mesures extraordinaires qui garantissent un revenu pour chacun qui peut démontrer exercer une activité artistique régulière". Parmi ces 300 personnes, on retrouve notamment Adamo, Angèle, Veerle Baetens, Cécile de France, les frères Dardenne ou encore les réalisateurs de Bad Boys for life Adil El Arbi et Bilall Fallah. "Cela fait déjà deux mois que ces travailleurs et travailleuses perdent leur emploi, leurs projets prévus et leurs sources de revenus, dans la plupart des cas sans la moindre compensation financière", peut-on y lire.

Ces signataires pointent du doigt le manque de perspective concrète pour la reprise de milliers d’artistes, techniciens et employés du milieu culturel en général, qui vivent déjà dans des situations souvent précaires en période normale. Ils réclament donc un "état d’exception" qui consiste en un revenu garanti et un prolongement du droit aux allocations de chômage. Sans oublier un soutien financier pour tout établissement culturel menacé de faillite.