Si les larmes étaient de mise dimanche à Louvain-la-Neuve lors de la cérémonie de clôture de Run For Kick, la course solidaire destinée à lever des fonds pour lutter contre le cancer des enfants, elles étaient de joie et d’émotion, pas de peine. D’abord parce que l’opération a permis de réunir 575 900 euros, soit presque autant que l’an denier (636 000 euros) alors que le Covid-19 joue les trouble-fêtes depuis le mois de mars. Ensuite parce qu’Angèle a touché au sublime