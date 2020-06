Angèle est l'artiste préférée des jeunes français.

Ce n’est plus vraiment une surprise. Depuis des années, le même artiste truste le haut des classements des personnalités préférées des Français. Il a notamment été en première position à neuf reprises lors des sondages réalisés par le JDD (Journal Du Dimanche) et l’Ifop (Institut français d'opinion publique). Cette année-ci, il est pour la troisième année consécutive l’artiste préféré outre-quiévrain selon l’étude commandée par RIFFX et réalisé par YouGov. Cet artiste, c’est bien-sûr Jean-Jacques Goldman. Avec 33% des voix, il prend la tête devant Indochine (23%) et Francis Cabrel (21%). Même en restant très silencieux sur les réseaux sociaux et dans les médias, son statut de chouchou semble indéfectible.

Stromae réalise une belle performance en ratant de peu le podium. Il se classe en 5ème position, entre Soprano et Florent Pagny. Il faut attendre la neuvième position pour voir apparaître une artiste féminine avec Céline Dion (17%). Pas loin derrière elle, on retrouve notre compatriote Angèle en 16ème position, qui devient donc la deuxième artiste féminine préférée des français. La Bruxelloise parvient même à détrôner Mylène Farmer qui se trouve à la 26ème place. Seulement 32 femmes figurent dans le Top 100.

D’autres artistes belges se classent également dans le tableau. Roméo Elvis et Damso sont à coude- à-coude et se positionnent respectivement à la 85ème place et la 86ème place. Chez les jeunes de 18 à 24 ans, la nouvelle génération est évidemment bien plus présente. L’interprète de "Balance Ton Quoi" est cette fois tout en haut du baromètre, devant DJ Snake et Nefkeu.