En concert ce 1er mars au Madison Square Garden de New York, Dua Lipa a invité la chanteuse belge de 26 ans à venir interpréter leur duo Fever.

Surprise de taille pour les fans de Dua Lipa qui assistaient à son concert au Madison Square Garden à New York ce mardi 1er mars. En effet, au moment d'interpréter "Fever", son duo avec Angèle (clip tourné à Londres et sorti en pleine crise sanitaire en octobre 2020), la star anglaise d’origine albanaise cachait la chanteuse belge dans son dos. Angèle débarque alors sur scène dans des cris hystériques de la foule.

Une apparition tenue secrète jusqu'au dernier moment. Angèle ayant annoncé qu'elle fera les deux dates londoniennes (les 2 et 3 mai prochains) de l'interprète de Break My Heart mais c'est tout. Une surprise qui confirme l’amitié entre les deux artistes. Et après les records du show en ligne Studio 2054, Angèle semble en bonne voie pour se faire un nom outre-atlantique.