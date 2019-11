Toujours là où on ne l’attend pas, Angèle a dévoilé son nouveau clip à l’occasion de la sortie de la réédition augmentée de son album Brol intitulée Brol, la suite .



Sur le clip de l’inédit "Oui ou non", la chanteuse tourne en dérision les spots publicitaires télé qui sont le quotidien des assidus du petit écran. Tout y passe, de l’agence de crédit à la société qui remplace les pare-brises en passant par les pubs pour les tampons et les serviettes hygiéniques. C’est drôle et à nouveau totalement dans l’esprit de ce qu’elle propose depuis bientôt deux ans.