Après QALF en 2020 et QALF Infinity l’an dernier, Damso est à nouveau au travail. Dévoilés samedi, deux courts extraits vidéo montrent le rappeur belge en studio réagissant à deux instrumentaux. Une vingtaine de secondes au total qui ne permettent pas de savoir s'il s'agit de nouveaux titres pour son compte ou s’il travaille sur des collaborations. Quoi qu'il en soit, cela a mis en émoi sa communauté de fans sur la Toile.

La semaine dernière, le site Mouv.fr signalait que le Dems avait pris la direction de la Norvège pour s’isoler en studio. Étrangement l'une des vidéos diffusées ce week-end est localisée à Fréjus-Plage, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et non en Scandinavie. Le Bruxellois serait-il entrain de faire le coup du jeu de pistes à ses inconditionnels?

Quelques jours auparavant, une autre vidéo avait "fuité" sur la Toile. Elle avait également fait réagir la communauté rap, la caméra ayant saisi Damso, toujours en studio mais cette fois-ci en très bonne compagnie.

Il était avec Orelsan, dont l’album Civilisation affiche plus de 400 000 ventes au compteur depuis sa sortie en novembre. Le Belge et le Français se connaissent, ils ont déjà travaillé ensemble sur “Rêves bizarres”, titre nommé à deux reprises lors des Victoires de la musique 2019. Les deux comparses étaient aussi avec Gazo, autre pousse du rap hexagonal qui trace sa route. Que ce soit avec Kalash (“Tu le sais”), Kim (“Love&Lové”) ou Koba LaD (“Daddy Chocolat”), il cartonne en ce moment dans le Top200 de Spotify en France.

Il n’en fallait pas plus pour faire naître les fantasmes d’une collaboration à trois, le Belge ayant commenté la séquence par ces mots : “J’ai passé un vrai moment, merci les gars, c’est rare”.

Fantasme ou réalité, toutes ces rumeurs sur les projets du rappeur bruxellois restent bien alimentées par Damso lui-même. Il excelle dans l’art de se faire désirer et de teaser ses sorties. À coup de “devinettes” – on pense aux lettres de l’alphabet grec utilisées sur Ipséité pour “numéroter” les pistes - il s’amuse avec son public. Dernier épisode en date, un message tout aussi énigmatique publié sur Instagram et Twitter fixant rendez-vous le 30 mai 2025. Pourquoi? Mystère... Peut-être est-ce la date qu'il a choisi pour prendre sa retraite mainte fois évoquée.

À l’approche de Noël, il avait également agité sa communauté de fans en laissant entrevoir la sortie d’un titre resté inédit mais évoqué depuis très longtemps. Il s’agit de “Cœur de pirate”. Sur TheVie Radio, l’émission qu’il anime sur Apple Music, il avait lancé: “Si les gens le veulent vraiment je retourne en studio, je le pose et je le balance !”. Ce devait être pour le 25 décembre, pensait-on. Mais il n’en a rien été.

La déception était grande parmi les inconditionnels du Dems. La preuve: avant cette annonce, ils avaient déjà fait circuler une pétition demandant la sortie du titre.

Il n'y a pas de fumée sans feu, dit-on. Toutes les annonces et les "fuites" concernant Damso laissent penser à l'arrivée prochaine d'un nouveau projet de sa part. Mais on le sait, avec lui rien ne se passe jamais normalement ou comme anticipé. Il en a fait une marque de fabrique avec laquelle il joue mieux que quiconque.