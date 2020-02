La chanteuse devait se produire à Bucarest lundi mais sa prestation à été annulée pour la troisième fois.

Sale mésaventure pour Lara Fabian. Dans le cadre de sa tournée anniversaire pour ses 50 ans, elle devait se produire lundi soir à Bucarest mais de concert il n’y a pas eu. Et pour cause, la chanteuse n’étant pas payée.

Dans un long message posté sur sa page Facebook, elle exprime son désarroi et explique être une nouvelle fois victime de la personne en charge des dates à l’étranger de sa tournée. “J’ai de la colère et du ressentiment, écrit-elle, car pour la quatrième fois consécutive, la personne qui gère la tournée des dates internationales (cela ne concerne pas la France et la tournée française) qui est censée me payer pour l’exécution de nos spectacles, est en défaut de paiement.”

Si elle dévoile les raisons qui l’ont obligée à annuler cette prestation, c’est par souci de transparence et de pure vérité envers son public, dit-elle. En décembre dernier, lors de l’annulation des deux dates initialement prévues en Roumanie, elle avait indiqué être malade pour expliquer le report des spectacles au 3 février. Manifestement, ce n’était pas la bonne explication.

Ce mensonge lui pesait trop sur la conscience. Elle explique avoir très mal vécu cette situation depuis des semaines au point d’en avoir été physiquement malade. “J’ai essayé de continuer, en espérant que tout irait bien, mais ça n’a fait qu’empirer et malheureusement, nous sommes maintenant dans une situation qui fait que je ne peux pas continuer.” Elle ajoute : “Je ne peux pas accepter de rester aveugle face à de tels abus, je ne peux pas non plus continuer à jouer, alors que je dois évidemment payer tous les frais de l’équipe et du concert, sans être moi-même payée.”

Lara Fabian entend se battre sur le plan juridique pour que cette situation cesse et ne désespère pas de revenir bientôt dans la capitale roumaine pour s’y produire. “Nous célébrerons la musique et l’amour ensemble dans la joie qui nous lie”, conclut-elle. En attendant, les dates françaises de sa tournée sont maintenues, avec notamment une étape par l’Olympia à Paris ce mercredi 5 février. Sans oublier son rôle de coach dans The Voice en France, bien entendu.