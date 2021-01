Antoine Delie, le finaliste belge et phénomène du dernier The Voice France, sort un premier single étonnant à 24 ans, "Dis- moi ".

"Il y a clairement eu un avant et après The Voice pour moi ", nous confesse le Montois Antoine Delie, qui avait bluffé Pascal Obispo, Lara Fabian, Amel Bent et Marc Lavoine avec sa reprise piano-voix de "La Pluie" d’Orelsan et Stromae lors de The Voice France 2020. "C’est un accélérateur de vie. Dans le milieu artistique, j’ai appris beaucoup de choses rapidement, cela m’a permis de rencontrer plein de gens qui font que je suis ici aujourd’hui. Sans The Voice, je ne serais pas là aujourd’hui. "