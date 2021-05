Spatialisation du son

En cliquant sur l’image, surgit une animation. Elle annonce la couleur de ce que la marque à la pomme réserve à ses utilisateurs très prochainement. Si l’on additionne tous les indices, c’est une révolution pour la plateforme d’écoute en ligne de Cupertino.

Le premier indice nous vient de l’animation qui accompagne le message. En cliquant sur ce dernier, le logo d’Apple Music se met à tournoyer sur lui-même à 360 degrés. En fouillant dans les codes des nouvelles applications et OS, des curieux ont aussi découvert les mentions “Dolby Audio” et “Dolby Atmos”, de quoi accrédité la théorie selon laquelle le son sur Apple Music prendra de nouvelles dimensions. Et lancer également l’hypothèse d’une commercialisation des AirPods 3, les oreillettes sans fil de la marque.

La haute résolution

Toujours en ayant mis les mains dans le cambouis et en passant au crible les codes des applis et OS, sont apparus des indices du passage à la haute résolution. Car aujourd’hui encore, au contraire de ses concurrents que sont Amazon Music, Deezer et Tidal, Cupertino n’a toujours pas franchi le cap du son haute définition. Les fichiers audio disponibles proposent une résolution de 320 KBits. Concrètement, cela signifie qu’un morceau de trois minutes pèse quelque 6 MB. En passant au “Lossless”, le “sans perte” en français, le poids du titre passe à 36 MB, soit six fois plus. Et si l’on monte en vraie haute résolution, il faut compter 145 MB pour trois minutes de son.

devinez ce que certains ont trouvé en fouillant les lignes de codes ? Des mentions “Lossless audio”, “Hi Res Lossless et même HiFi.

L’arrivée du son en haute résolution chez Apple est aussi accréditée par le fait que Spotiify, le leader mondial de l’écoute en ligne, s’apprête lui aussi à basculer dans la HD. Des tests ont été réalisés et le service devrait le proposer dans le courant de l’année.

Pas d'augmentation de prix?

Spatialisation du son ? Arrivée de la HD ? Et si c’était le tout à la fois. Apple ? On le sait, Apple a érigé en art le fait de surprendre tout en laissant faire la rumeur. Car celle-ci lui est favorable. Surtout quand elle laisse entrevoir que l’abonnement pour l’audio HD resterait à 9,99€/mois chez Apple alors que ses concurrents demandent de 5 à 10 euros de plus ! Dans ce contexte, difficile pour Apple de rester à la traîne…

Quand est-ce que la marque à la pomme va dévoiler ses intentions. Très très vite dit, là encore, la rumeur. la date du mardi 18 mai circule sur tous les sites et forums qui traitent de la question.