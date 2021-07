Si les histoires d’amour finissent mal en général, comme le chantent les Rita Mitsouko, celles de famille ont tendance à sourire en musique. Regardez le succès d’Angèle et de Roméo Elvis qu’accompagne le retour à l’avant-plan de Marka.

On peut en dire autant pour Nathalie Cardone que l’on croyait perdue pour la cause depuis de nombreuses années. Vingt-quatre ans après son immense succès "Hasta Siempre" (500 000 ventes), fruit de sa rencontre avec Laurent Boutonnat, le faiseur de tubes de Mylène Farmer, qui en signait aussi le clip, la voici qui nous revient avec "Companeros". La chanson est signée Jim Bauer, le fils qu’elle a eu avec Axel Bauer, et finaliste de la dernière édition de The Voice en France.

La recette est peu ou prou la même : le chant en espagnol, un ancrage latino américain, un rythme entraînant (mais plus festif pour cette nouvelle chanson) et un refrain qui une fois dans la tête ne vous quitte plus. Dans un entretien accordé à ChartsinFrance, la chanteuse confie qu’il s’agit de sa première collaboration avec son fils.

Après avoir trusté le haut des classements avec "Hasta Siempre" et "Mon ange", Nathalie Cardone avait disparu de la circulation au début des années 2000 avant de refaire brièvement surface en 2008 avec un second album.