Après six ans d'absence, la mégastar américaine Beyoncé sortira un nouvel album, baptisé "Renaissance", le 29 juillet prochain. Le dernier album de la chanteuse de 40 ans, "Lemonade", remontait déjà à 2016.

"Renaissance" sera donc son septième album solo et comptera 16 titres. La chanteuse américaine a dévoilé ce mardi, à 6h du matin heure belge, un extrait de ce prochain opus.

Elle a en effet partagé le titre Break my soul, en commentant simplement sur ses pages Twitter et Instagram: "6. BREAK MY SOUL midnight ET".