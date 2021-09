La chanteuse sortira alors un nouvel album et se produira avec celui-ci à Las Vegas, selon le tabloïd britannique The Mirror. Le nouvel album s'appelle Adele 4 et sortira le 10 décembre. Il devait normalement sortir en septembre de l'année dernière, mais la date a été reportée en raison de la crise du coronavirus.

Les fans ne doivent pas s'attendre à ce que l'album contienne des chansons sur l'ex-mari de la chanteuse de 33 ans. Adele a accepté de ne pas écrire sur lui après la rupture parce qu'ils ont eu un petit garçon ensemble.

Le dernier album d'Adele, 25, est sorti en 2015. Il s'est vendu à plus de 23 millions d'exemplaires. L'artiste est connue pour prendre son temps avec ses albums: '21' était sorti en 2011 et '19' en 2008.