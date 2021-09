Aprèset, l'artiste français avait disparu des radars. Au micro de Léa Salamé, il revient sur cede deux ans.confie Antoine Valentinelli, de son vrai nom.

Le rappeur explique que durant ces deux années, il a passé du temps en famille, consolidé sa relation avec sa compagne, acheté des chats et travaillé, en toute discrétion sur un album qu'il aimerait voir sortir début 2022. "J’aimerais bien que ça sorte en début d’année prochaine. La priorité, c’est de faire un disque intéressant. J’ai envie d’essayer de retrouver quelque chose d’un peu plus brut, d’un peu plus rock."