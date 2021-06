Le groupe de rock italien Måneskin a déjà dû faire face à quelques polémiques depuis son sacre à l'Eurovision à la fin du mois de mai. La dernière en date n'est pas des moindres puisqu'il s'agit d'accusations de plagiat désormais. En effet, leur single 'Zitti e Buoni' ressemble étrangement à une chanson du groupe néerlandais The Vendettas et son titre "You want it, You've got it".

Joris Lissens, membre du groupe The Vendettas, a affirmé à RTL Boulevard avoir directement eu l'impression d'entendre le son de son groupe lorsque 'Zitti e Buoni' a résonné dans ses oreilles. "Avec les autres membres du groupe, nous avons immédiatement créé un groupe sur une application et on l'a appelé 'El Plagio'"

Selon Linssen, la chanson est étrangement similaire même s'il émet des doutes. "Bien sûr, ces gars ne sont pas nés quand nous avions ce groupe de rock. Mais pour le dire selon les propos de Måneskin : "Le rock and roll ne meurt jamais".

Jugez par vous-même !