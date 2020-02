Après avoir quitté la France pour l'Arabie Saoudite en 2017, l'ex-rappeuse de 39 ans revient dans son pays avec un nouveau projet.

Ce n'est un secret pour personne, Diam's s'est convertie à l'islam en 2008 et vit avec passion sa nouvelle spiritualité. Retirée depuis près de dix ans du monde de la musique, elle a décidé d'ouvrir une agence de voyage dédiée au tourisme religieux. Mélanie Georgiades, son vrai prénom, a annoncé elle-même la nouvelle sur Instagram.

Cette nouvelle agence sera baptisée "Hégires Voyages" et se concentrera sur le pèlerinage à la ville sainte de La Mecque. Dans son post, elle annonce que "C'est un grand jour pour moi! Hégire Voyages ouvre ses portes […] Depuis mon premier voyage dans les lieux saints, je nourris un rêve: celui d’ouvrir ma propre agence de voyages et d’offrir à mes frères et sœurs la possibilité de venir faire la Omra [pèlerinage à La Mecque, ndlr] dans les meilleures conditions, en toute confiance et en toute sérénité."

L'ancienne chanteuse a promis qu'elle accompagnerait les clients à Médine et resterait avec eux durant le pèlerinage. A la fin de son message, elle adresse un petit tacle à la presse: "Et pour la petite anecdote, depuis des mois, j’entends tout à mon sujet mais la seule réalité c’est que j’ouvre mon agence et ça, ⁣c’est PAS UNE FAKE NEWS!"