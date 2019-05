Le fennec sort officiellement son nouvel album le 7 juin. Mais en France, les fans pourront déjà le découvrir la veille au cinéma en version long métrage et accompagné d’un documentaire.

Nekfeu s’apprête à faire son grand retour le 6 juin prochain. Presque trois ans après Cyborg, l’ancien membre de l’Entourage a annoncé sur les réseaux sociaux la sortie de son nouvel album. Une sortie peu commune, en effet, elle se fera... au cinéma ! Ce troisième album sera présenté dans un premier temps sous la forme d’un long-métrage avant le lancement officiel le lendemain. Intitulé Les Étoiles vagabondes, le documentaire sera diffusé dans différentes salles françaises lors d’une projection unique à 20 h. Renseignement pris auprès de la maison de disque Universal sur laquelle l’artiste est signé, rien de tel n’est prévu en Belgique.

Derrière la caméra

Celui qui avait le rôle principal aux côtés de Catherine Deneuve dans le film Tout nous sépare en 2017 prouve à nouveau son goût pour le septième art en co-réalisant ce film avec Syrine Boulanouar. Dans la bande annonce, le fennec énonce le synopsis, qui demeure pour le moins énigmatique : "Tous les éléments composant l’univers, les galaxies, les amas de poussière, les astres, s’éloignent les uns des autres, inexorablement. Un peu comme nous. Et quand deux étoiles sont trop proches, et que l’une d’entre elles explose, il arrive qu’elle condamne l’autre étoile à errer sans trajectoire dans l’univers. On les appelle les étoiles vagabondes".

Avec Damso ?

Autre réjouissance, dans le teaser annonçant ce nouveau projet, on n’aperçoit pas moins qu’un certain Damso (à 0:46). Serait-ce le présage d’un featuring entre les deux pointures du rap ? S’il y a bien collaboration, celle-ci s’annonce déjà anthologique. Elle fait même réagir Booba, qui valide complètement ce duo en estimant qu’ils préparent "du lourd".

© D.R.



Le maître du buzz

Ce n’est pas la première fois que le rappeur français créé l’événement et la surprise pour annoncer la sortie d’un album. En décembre 2016, alors qu’il se produisait sur scène à l’AccorHotels Arena à Paris, le public reçoit un SMS de l’artiste pour l’informer de la sortie imminente de Cyborg le soir même sur les plateformes de streaming, à minuit. Du jamais vu en France. Ken Samaras a ensuite présenté de vive voix ce nouvel opus surprise.

Inutile de répéter que ce troisième album solo de Nekfeu s’annonce déjà comme l’un des plus attendus de l’année.