Roméo Elvis a annoncé jeudi la sortie de son nouveau son, intitulé "T P A". Sur Instagram, le rappeur belge a également précisé que le clip sortirait vendredi midi.

Son retour sur la scène musicale survient après plusieurs mois d'absence, passés à travailler en studio. S'il a été contraint de se faire plus discret, c'est parce que le Bruxellois a été mis en cause par une jeune femme dans une affaire d'agression à caractère sexuel. Le chanteur, qui avait reconnu les faits, s'était publiquement excusé et avait expliqué "regretter sincèrement ce geste". Il avait toutefois été lâché par plusieurs sponsors et par certains autres rappeurs.