Privée du BSF et de Couleur Café, Bruxelles va vibrer au rythme d’un nouvel événement musical cet été.

Alors que se profilait un nouvel été sans festival à cause du Covid, Bruxelles promettait d’être très silencieuse sans le BSF et Couleur Café. Mais un projet venu de nulle part va finalement animer les soirées de la capitale. Son nom : Arena5.

Fruit d’une collaboration entre Brussels Expo (soit la Ville de Bruxelles), Greenhouse Talent (le plus grand promoteur de concerts indépendant du Benelux) et l’équipe des Ardentes à Liège, Arena5 s’installe cette année sur le plateau du Heysel. Avec vue sur l’Atomium et sur les emblématiques Palais 5, 2 et 10 qui entourent le plan d’eau recouvert pour l’occasion. L’installation permet d’accueillir 2 500 personnes assises par bulle, avec distanciation sociale, et jusqu’à 7 500 spectateurs debout avec un Covid Safe Ticket (preuve de vaccination ou test PCR négatif).