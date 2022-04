"Dans les yeux de ma mère", ce sont 3‘38 de pure magie poétique et musicale. Peut-être un des plus beaux titres de la chanson française (d'accord, c'est probablement un tantinet chauvin...). L’un de ceux qui vous touchent au plus profond. Quand Arno l’interprète en version piano voix un vendredi soir d’octobre 2002 dans l’émission On ne peut pas plaire à tout le monde animée par Marc-Olivier Fogiel, on sent l’émotion s’emparer de tout le plateau, dont Christophe Dechavanne et Pierre Arditi.

Cet incontournable de son répertoire, Arno avoue l’avoir écrit en moins d’une demi-heure, sur un coin de table. Un hommage à sa mère Lucrèce, dite Lulu, dont il était le chouchou, disparue alors qu’il n’avait que 24 ans ? Non, un hommage à toutes les mères, corrige-t-il. L’Ostendais raconte que c’est en Grèce qu’il a eu l’idée de cette chanson. Arno était avec son fils à qui il devait administrer un suppositoire, une première pour le papa. Mais l’enfant refusait de se laisser faire, exigeant que ce soit sa mère qui le lui mette entre les fesses. « Il m’a dit que maman faisait ça mieux que moi, qu’elle était la reine du suppositoire... »

De la tendresse, il en avait aussi beaucoup pour son père. « Il n’a pas eu la même vie que moi. En Angleterre, il a été pilote de Spitfire pendant la guerre. C’était un chouette mec. Il s’occupait des autres. Il a fait plein de choses dans le social pour aider les gens. Il est mort il y a quelques années, nous confiait lors de la sortie de Santéboutique, en fin 2019. J’ai eu de la chance avec mes parents. Mon père était fou amoureux de ma mère, c’était incroyable. Et quand elle est morte, je n’ai jamais vu quelqu’un autant souffrir. »