Arno, de retour sur scène pour la fête nationale 6 mois après son cancer: "Ma copine m’a sauvé la vie" MusiqueInterview Charles Van Dievort © D.R.

Moins de six mois après avoir été opéré pour un cancer, l’Ostendais s’apprête à remonter sur scène ces 21 et 24 juillet. Rencontre.



Bruxelles, 18 juillet. Arno nous a donné rendez-vous dans un de ses repaires de la rue Antoine Dansaert son quartier depuis des décennies. La dernière rencontre remonte au concert donné à l’Ancienne Belgique peu avant l’annonce de ce maudit cancer du pancréas. Une opération et deux chimios plus tard, la silhouette s’est amincie et les cheveux se sont faits rares mais le regard est toujours aussi malicieux et l’humour présent. "J’ai changé de coiffure. J’ai toujours rêvé d’être coiffé comme Mireille Mathieu. Je vais enfin pouvoir le faire", s’amuse-t-il. (...)