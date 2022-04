Décédé ce samedi 23 avril, Arno laisse derrière lui une oeuvre conséquente, riche de dizaines d'albums originaux, live et autres compilations parfois plus improbables les unes que les autres. C'est le cas de celle qui reprend ses reprises. Car Arno avait plaisir à revisiter à sa sauce les chansons des autres. Il y a bien sûr les incontournables "Filles du bord de mer" d'Adamo qui ont remis en selle leur auteur au milieu des années 90. Mais aussi, de formidables reprises de Jacques Brel et d'autres nettement plus étonnantes comme Abba ou Julio Iglesias.

En voici 10 compilées pour vous:

1. Les filles du bord de mer (Adamo)

2. Le bon Dieu (Jacques Brel)

3. Voir un ami pleurer (Jacques Brel)

4. Elisa (Serge Gainsbourg)

5. All The Young Dudes (David Bowie

6. Jean Baltazaarr (Jacques Dutronc/David Bowie)

7. Knowing Me, Knowing You (Abba)

8. I Want To Break Free (Queen)

9. Mirza (Nino Ferrer)

10. Vous les femmes (Julio Ilesias)