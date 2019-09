À 70 ans et 50 années de carrière derrière lui, Arno n’a plus rien à prouver. Ni au public, ni à lui-même. Pourtant, inlassablement, le plus bruxellois des Ostendais continue de sortir ses albums. Santeboutique est le treizième sous son prénom. Presque le 40e toutes formations confondues. Il y en a eu tellement qu’il s’y perd lui-même. Et un de ses meilleurs. Autour d’"Oostende bonsoir", véritable petite perle comme il en a le secret, il croque la vie de ses contemporains et le monde comme il va. Un monde qui lui fait désormais peur.





(...)