Six mois après avoir été opéré d’un cancer de la prostate, Arno est bel et bien de retour. Après être remonté sur scène à l’occasion du Zomerbar de Rock Werchter, voici qu’il sort un nouveau titre en collaboration avec le Bruxellois Zwangere Guy. Les deux chanteurs livrent leur version de "Non, je ne regrette rien", chanson composée et écrite en 1956 par Charles Dumont et Michel Vaucaire, et popularisée par Édith Piaf à partir de 1960. C’est également un des titres le plus connus dans le monde.

L’Ostendais et le Bruxellois ont revisité ce monument à la demande de Telenet qui en profite pour faire la publicité d’un de ses packs internet, ne le nions pas. Toutefois, l’ensemble des gains générés par la diffusion du clip qu’ils ont tourné ensemble sera reversé à trois associations bruxelloises actives auprès des jeunes auxquelles les deux chanteurs sont attachés : We Love BXL (soutien les jeunes à Molenbeek), Volta (maison d’accueil pour musiciens débutants) et CoderDojo (ateliers informatiques gratuits pour les 7-18 ans). Le clip de "Non, je ne regrette rien" est à découvrir exclusivement du 17 août au 17 septembre sur la chaîne YouTube de Telenet YUGO.