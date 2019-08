Après une longue - trop longue aux yeux de ses fans - parenthèse, Yannick Noah revient à la chanson.

Son nouvel album Bonheur Indigo est annoncé pour le 6 septembre et manifestement l’ex-champion de tennis est en pleine forme à un petit mois de cette sortie. C’est ce que montre la photo de lui que son fils Joakim a postée sur Instagram. Pectoraux et biceps sont en place, de même que des jambes bien affûtées. Tout semble en ordre pour affronter une tournée dont on attend avec impatience les dates.