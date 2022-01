"Une fois de plus, le monde de la nuit souffre des restrictions mises en place", écrit ainsi le duo belge sur son compte Facebook. "Nous avons essayé de casser le #soundofsilence". Le 24 décembre dernier, Two Dots a sorti un nouveau clip. A savoir une reprise de Don’t Worry Be Happy en soutien au monde de la nuit et de l’événement complètement fermé et à l'arrêt depuis des mois.

Two Dots est un duo belge composé des musiciens et producteurs Gwenn Nicolay et Nicolas d’Avell. "Ensemble, ils revisitent le classique de Bobby McFerrin Don’t Worry Be Happy et apportent une touche de mélancolie à la chanson originale", peut-on lire dans le communqiué. En effet, an association avec plusieurs boites de nuit mythiques de la scène bruxelloise, ils sont partis tourner le clip de la chanson en ces lieux complètement vides pour "mettre en avant la situation difficile que traverse actuellement la culture et soutenir le monde événementiel." On les retrouve donc aux Jeux d’hiver, au You, au Spirito, à l’Acte 3 et au Doktor Jack. De quoi rendre nostalgiques tous les fêtards et surtout donner une note -de musique- d'espoir pour la suite. Ou quand une reprise rafraichissante sert la bonne cause.

Une nouvelle lecture d'un tube pour redonner vie à ces lieux vides

"Two Dots souhaite offrir une nouvelle lecture aux chansons qu’ils reprennent", poursuit le communiqué. "Férus de prestations live, on les retrouve entre autres dans le groupe de reprises The Planes qui est bien connu de la scène belge. Leur duo, plus récent, utilise très souvent les Loop Stations qui leur permettent d’allier leurs talents : Gwenn est chanteur et guitariste, Nicolas est claviériste et batteur. Ils sont aussi tous deux ingénieurs du son en studio et arrangeur."

Bref, cette reprise de Don’t Worry Be Happy a été interprétée, arrangée, enregistrée et mixée dans leurs propres structures. "Ce n’est qu’en entendant le produit fini que nous avons eu l’idée d’aller tourner dans les boites de nuit vides et de donner vie à leur besoin de soutenir le secteur culturel mis à mal par les mesures sanitaires." Le duo -dont vous pouvez suivre leur travail sur leur chaîne Youtube- a donc travaillé jour et nuit pour sortir leur vidéo la veille de Noël mais leur clip résonne encore plus aujourd'hui, à la veille de ce nouveau Codeco qui annonce un baromètre corona notamment pour la culture.

Et voici le clip et tube original.