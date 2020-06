Voici trois autres stars du classement Forbes, qui influencent le monde de la musique.

Celeste, future reine de la soul

Aux côtés de notre représentante belge, on retrouve notamment la chanteuse britannique Celeste dans la liste des 30 personnalités européennes de moins de 30 ans établie par Forbes . Depuis quelques semaines son tube "Stop This Flame" résonne partout. La BBC l’avait prédit, la chanteuse de 26 ans sera l’une des artistes à suivre en 2020. Pour le moment, on a pu découvrir sa voix puissante et son amour pour la musique soul à travers deux EP ( The Milk and The Honey en 2017 et Lately en 2019). Son premier album est attendu pour le 4 septembre.

Lewis Capaldi continue de séduire les foules

Autre personnalité à rejoindre la liste très select de Forbes : le musicien écossais Lewis Capaldi. L’une des raisons évoquées par le magazine pour justifier sa nomination est le fait qu’il a réussi l’exploit de faire des tournées à guichets fermés au Royaume-Uni avant même la sortie de son premier album. L’interprète de 23 ans a commencé à devenir une figure importante du milieu avec l’immense single "Someone You Loved", écouté plus d’un milliard de fois sur Spotify. Son premier opus, Divinely Uninspired to a Hellish Extent , publié en mai 2019, est également parvenu à séduire le public britannique, se classant premier des ventes pendant plusieurs semaines. Pour célébrer l’anniversaire de ce projet, l’artiste vient de présenter un nouvel EP composé d’enregistrements live ainsi que d’une reprise de "Shallow" de Lady Gaga et de Bradley Cooper.

L’explosion rock de Yungblud

Toujours dans la catégorie "Divertissement", Dominic Harrison alias Yungblud a également été nommé comme l’une des personnalités européennes de moins de 30 ans les plus influentes. En concert, le chanteur anglais d’à peine 22 ans impressionne par sa fougue, sa générosité et sa confiance en lui. Le fan des Beatles, de Bob Dylan et des Clash brouille les pistes, entre le hip-hop, le rock mais aussi le ska et le punk. Si son dernier album date de 2018, le jeune artiste prépare son retour avec notamment un nouveau single, "Weird", dévoilé fin avril.