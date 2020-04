Le coup d’envoi sera donné ce vendredi 17 avril à 18h.

Après Radiohead et Metallica, c’est au tour d’un autre groupe mythique de se lancer dans la diffusion hebdomadaire et gratuite d’anciens concerts. Pink Floyd compte bien, lui aussi, continuer de divertir ses fans pendant cette période de confinement. Le premier concert sera à suivre ce vendredi 17 avril à 18h sur Youtube.

Pour entamer les festivités, la formation britannique mettra en ligne une version restaurée et rééditée, longue de 90 minutes, de Pulse, concert donné en octobre 1994 à Earls Court à Londres, lors du "Division Bell Tour". Elle proposera par la suite quatre autres rediffusions, comme Live At Pompeii et An Hour With Pink Floyd.

"On vous souhaite tout le meilleur et on espère que vous et vos proches êtes en sécurité et en bonne santé en ces temps difficiles. Nous allons continuer à poster, comme en temps normal pour vous fournir, on l’espère, du contenu intéressant et divertissant pour nous aider à traverser ça tous ensemble", indique le groupe composé entre autres de Roger Waters et de David Gilmour. Le premier a d’ailleurs du repoussé sa tournée prévu "This Is Not A Drill" en 2021.

Une autre formation légendaire va également bientôt se plonger dans ses archives. Chaque samedi, Genesis proposera aux fans de redécouvrir un ancien live sur la plateforme vidéo. Ceux-ci pourront donc regarder depuis chez eux "Three Sides Live" de 1981,"The Mama Tour" de 1984 ou encore "When In Rome" de 2007.