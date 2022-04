Dans Sacré bordel, les deux rappeurs de l'Hexagone évoquent leur pays et leur relation à fleur de peau avec lui en le comparant à un membre de leur famille: "Et même s'ils concluent par ces motsBigflo & Oli n'y vont pas de main morte quand il s'agit de dépeindre leur pays.

Car le moins qu'on puisse écrire est que le duo a fait fort pour son retour de pause carrière de deux ans. Les deux frangins, anciens coaches de The Voice Belgique, se sont en effet enfermés dans un studio en verre complètement insonorisé. À l’intérieur: un canapé rouge, des plantes et des petits meubles pour poser leur matériel. Et, de Toulouse à Paris, en passant par les Pyrénées et Lauzerte, ce cube de verre a ensuite été placé dans divers endroits de France. "On voulait revenir avec un chanson forte de sens et importante pour nous plutôt qu’avec une chanson légère et plus ‘attendue’, précisent Bigflo et Oli dans un message sur YouTube. On espère ne pas s’être trompé. Ce clip a été vraiment une galère titanesque à mettre en place”.

"On m’a dit de détester le président"

Dans un clip long et politique, Bigflo&Oli ne se positionne pas en donneurs de leçons mais se pose juste cette question. "Comment être un artiste engagé quand je ne sais pas vraiment quoi penser ? Tout ce qui est sûr, c’est que je suis Français. Et que mes grands-parents ne l’étaient pas" fredonne Bigflo, en ajoutant ceci: "Dans le grimoire, il y a les Gaulois il y a les chevaliers mais dans la cuisine il y a ma grand-mère et ses tatouages berbères effacés". "Mon padre vit en français mais rêve en espagnol", rappelle Oli. "Est-ce que c’est grave ? Et il écrit vive la France avec une faute d’orthographe."

Pour rappel, Florian et Olivio Ordonez, 29 et 25 ans, sont nés d’un père argentin et d’une mère française, d’origine algérienne. Ils racontent ainsi leur vécu de l'immigration. "Pourquoi je suis mal à l’aise devant mon propre drapeau ? Pourquoi je le vois brandi uniquement à l’étranger ou chez les fachos ?" Ou encore : "Je réponds je suis français d’un air hésitant/Comme si en douter devenait évident/Peu importe le bord peu importe le camp/On m’a dit de détester le président". "Mais putain ce que j’aime la France", balance Bigflo tout en précisant qu'on "rejette la faute sur les autres mais les autres, c'est nous." Ou encore; "Il parait qu'être aigri, c'est notre fierté!" "Au lieu de pointer les différences de chacun, se concentrer sur tout ce qu'on a en commun": les parties de Monopoly ou les larmes sur les sons de Johnny. Des textes forts et bien ancrés dans la réalité.

"Et toi t’irais où si venait la guerre ?"

Bref, un "sacré bordel" amour-haine pour la France. De "la police des sales bavures et celle en première ligne à l’Hypercasher" au "pays qui me taxe et me couvre d’impôts mais qui paye pour moi à la pharmacie et m’emmenait gratuit voir la mer en colo" en passant par un duo qui regrette qu'on "se bouffe entre nous comme des cannibales", "tous cachés derrière une barricade" et qu’on "s’aime qu’après les coupes du Monde et les attentats/Comme ces familles qui se réunissent qu’aux mariages et aux enterrements." Bref, tout un programme... politique?

Le duo toulousain n'évitant pas non plus le sujet ukrainien en filigrane de ce passage. "Autant de cons que de complexes/Si je pars vous allez pas me manquer/Mais à l’autre bout du monde, premier réflexe, je cherche toujours des Français", poursuivent-ils en glissant ce conseil en clin d'oeil. "Voir ailleurs/Prendre du recul/Essayer de couper la poire en deux/Quand on part en Inde, on se sent français/Quand on en revient on se sent chanceux". Et de conclure: "Et toi t’irais où si venait la guerre ?"

Leur nouvel album "bientôt fini" comme ils l'annoncent en fin de clip est prévu pour cet été. "Merci d'être encore là, vous nous avez manqué."