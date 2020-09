Musique Après le monumental carton de son single "Sweet But Psycho", elle sort son premier album : Heaven&Hell.

Depuis deux ans et son tube "Sweet But Psycho" (plus de 610000000 millions de vues sur YouTube!), son nom squatte les charts un peu partout. À seulement 26 ans et avant même la sortie de son premier album, Ava Max collectionne les disques de platine.