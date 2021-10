Le retour d’Adele après six ans d’absence était un des plus attendus d’une année pourtant très chargée en grosses sorties musicales en raison de la pandémie qui a bouleversé les agendas. Il était évident qu’en pointant à nouveau le bout du nez, la Britannique allait déchaîner les passions. Cependant, peu ont imaginé le raz-de-marée auquel nous sommes entrain d’assister.

La sortie de "Easy On Me", son nouveau single, balaye tout sur son passage, y compris les records, qu’importe que certains jugent le titre sirupeux. Le jour où il a été dévoilé, le morceau est devenu le plus écouté sur Spotify en 24 heures, effaçant des tablettes BTS et ses 20,9 millions d’écoutes pour "Butter". Jamais un single n’avait récolté 24 millions d’écoutes en deux tours d’horloge.

Et en une semaine de présence sur la plateforme de streaming, Adele a récolté 85 millions d’écoutes. Elle trône sur la première marche du podium à l’échelle mondiale, avec près du double d’écoutes que son dauphin, The Kid Laroi et son tube Stay chanté avec Justin Bieber.

Elle s’impose même en Belgique, malgré le retour surprise de Stromae. Si le maestro lui a damé le pion le 15 octobre avec "Santé", sur la durée, la Britannique l’emporte. Elle comptabilise près de 700 000 streams pour 55 000 en faveur du Belge.

Angèle aussi doit s’avouer vaincue. Vendredi, son single "Bruxelles, je t’aime" sorti la veille, s’est hissé à la deuxième place du Top200 de Spotify pour la Belgique, battu d’une courte tête par "Easy On Me", 83 379 écoutes pour la Bruxelloise contre 84 477 en faveur de la Britannique. En revanche, en France, le résultat est en faveur de notre compatriote qui s’impose juste devant Adele dans le top 10.

Deux semaines après sa commercialisation, la chanson explose aussi les compteurs sur YouTube. Le clip a été vu plus de 104 millions de fois. Et l’appétit des fans ne semble pas rassasié étant donné les vues qui s’ajoutent jour après jour.

Sans surprise, au Royaume-Uni, la chanteuse s’impose sur tous les plans. Elle est numéro un des ventes avec 2 173 000 exemplaires écoulés en une semaine. C’est la troisième fois que cela lui arrive. Elle fait presque aussi bien qu’Ed Sheeran en 2017 lors de la sortie de "Shape Of You" qui reste le recordman de l’exercice avec 226 800 copies.

Le succès d’"Easy On Me" n’est pas sans conséquence sur le reste du catalogue d’Adele. Plusieurs de ses titres refont surface dans les charts. C’est le cas de "When We Were Young" et de "Someone Like You" qui apparaissent respectivement à la 25e et à la 34e place du Top 40 au Royaume-Uni.

Même constat dans le Top 200 de Spotify à l’échelle mondiale où dix de ses tubes précédents ont fait leur réapparition : "When We Were Young", "Rolling In The Deep","Someone Like You", "Love In The Dark", "Set Fire To The Rain", "Send My Love (To Your New Lord), "Chasing Pavements", "Make You Feel My Love", "All I Ask", "Hello".

Il ne fait pas l’ombre d’un doute que son nouvel album, 30, programmé le 19 novembre, sera lui aussi un tsunami. Il devrait s’accompagner d’une tournée mondiale. Là aussi, on imagine déjà la ruée sur les places.

On en vient même à se demander où la Britannique pourra se produire chez nous tant la demande risque d’être massive. Au stade Roi Baudouin comme Coldplay qui a rempli trois dates en moins de trois heures ? Même elle a une aversion totale à l’égard de la célébrité, rappelons qu’elle devait se produire par deux fois dans le stade de Wembley en 2017.

Des concerts cependant annulés suite à des problèmes de voix.