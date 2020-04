Son titre surprise de 17 minutes, lui a permis de se hisser sur la plus haute marche du Rock Digital Song Sales du Billboard. Du jamais vu.

Qui l’eut cru ? Tout auréolé de son prix Nobel de littérature de 2016 et d’une carrière légendaire, Bob Dylan a dû attendre ses 78 ans pour qu’une de ses chansons interprétée sous son nom atteigne le sommet des charts, tous classements confondus.

Publié par surprise le 17 mars, le kilométrique “Murder Most Foul” (17 minutes au compteur) s’est hissé à la première place du Rock Digital Song Sales du Billboard, classement de référence aux États-Unis. Traitant de l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy en 1963, la chanson est le premier titre original dévoilé par le chanteur depuis huit ans, ce qui explique en partie son succès.

Par le passé, Bob Dylan a échoué de peu à classer un de ses morceaux au sommet des hit-parades. En 2000, son single “Things Have Changed” s’est hissé à la deuxième place dans la catégorie Adult Alternative Songs, tandis qu’au milieu des années 60, “Like a Rolling Stone” et “Rainy Day Women”, ont respectivement pointés à la 12e et à la 35e place du Hot 100.