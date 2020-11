Elle sait pourtant qu’en misant sur le disco, elle fait mouche à tous les coups. En l’an 2000, Fever, forgé dans le genre et emmené par l’imparable single “Can’t Get You Out Of My Head”, lui avait déjà valu un retour au premier plan, de même que le simple “Your Disco Needs You”, co-écrit avec Robbie Williams et paru la même année sur Light Years. Sans compter ses premiers albums de l’ère Stock, Aitken et Waterman.





Au total, huit de ses albums ont été classés numéro 1 au Royaume-Uni. Ce faisant, elle a détrôné George Michael et Elton John. Ni plus ni moins!