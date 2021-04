Trois ans, trois longues années durant, Eddy De Pretto a arpenté la Seine, écumant les monuments parisiens jusqu’à l’écœurement à bord des célébrissimes bateaux-mouches. Plus opportuniste que touriste, Eddy s’y est trouvé une scène. Il chante pour des croisiéristes d’un soir, bruyamment attablés, en rêvant, un jour, de se produire en son nom. Quand il pose pied à terre, le jeune homme rentre chez lui, dans le Val-de-Marne. Il y écrit, beaucoup, disserte longuement sur le mal-être d’un petit banlieusard roux et homosexuel, plongé dans un monde dont il n’a aucune envie d’intégrer les codes et les coutumes.

C’est la révélation. Alliant délicatement rap et chanson française, ses textes le propulsent dans les concours scéniques qu’il remporte un à un. À 24 ans, il en tire Cure (2018) et accède enfin à la consécration tant attendue. Ce premier album s’écoule à 300 000 exemplaires, lui ouvre les portes des grandes salles, et l’envoie d’entrée de jeu aux prestigieuses Victoires de la musique.