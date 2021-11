C’est un événement que les fans des Beatles attendaient depuis plus d’un demi-siècle. Et que leur offrent Peter Jackson et Disney + à partir de ce jeudi 25 octobre. En janvier 1969, les Fab Four entraient en studio à Twickenham pour préparer en moins de 20 jours un show télé en live avec de nouvelles chansons. Pour rendre l’événement encore plus exceptionnel, cette Get Back session a été enregistrée afin d’offrir un petit making of aux téléspectateurs.

En raison des dissensions et des désaccords créatifs, le show n’a jamais eu lieu. Et les 60 heures d’images et 150 heures de son ont été placées dans un coffre-fort. Pas question de casser l’image du groupe ni de dévoiler un nombre incroyable de tubes qui serviront plus tard, y compris dans leurs carrières solos.

Aujourd’hui, le temps a passé et Peter Jackson a compilé les meilleurs moments en trois documentaires, d’une durée totale de 7h 48. Une plongée extraordinaire dans le processus créatif, avec une foule d’inédits, de reprises d’autres artistes, de moments de crise ou de fous rires.

“Michael Lindsay-Hogg, le réalisateur, était déterminé à enregistrer le plus de matériel possible, explique Peter Jackson (...)