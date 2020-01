Comme Angèle, Aya Nakamura poursuit sur sa lancée de 2020.

Elle figure à l’affiche du méga festival californien Coachella pour deux dates, le 11 et 18 avril. Elle s’y produira avec des pointures comme Travis Scott, Frank Ocean, Lana Del Rey, Calvin Harris, Lil Nas X ou encore les revenants de Rage Against the Machine. La Française n’est pas la première francophone à y être conviée. Avant elle, Christine and the Queens, Charlotte Gainsbourg, Jain et Stromae, pour ne citer qu’eux, y ont donné de la voix.