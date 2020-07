Après "Pookie", "Djadja" ou "Copines", Aya Nakamura est de retour avec "Jolie Nana". Un titre devenu un tube dès sa sortie avec plus d’un million de vues en 24 heures sur YouTube et plus de six millions de streams en trois jours. Elle réalise son meilleur démarrage depuis "Djadja", comme le relève Le Parisien.

Un succès qu’elle rencontre également à l’international. En se classant à la 288e place du classement mondial de Spotify, elle devient l’artiste française la plus écoutée dans le monde. Avec 12 millions d’auditeurs supplémentaires, elle dépasse ainsi PNL, Booba et Jul. "EH BHEEE !! Merci à vous pour tout ça", a réagi la chanteuse sur son compte Twitter. Même Rihanna, Madonna ou encore Neymar ne peuvent s’empêcher de danser sur sa musique. Son prochain album est attendu pour l’automne.