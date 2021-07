Le lieu est vite trouvé : la ferme du Dixième, à Forge-Philippe, dans le Hainaut, près de Chimay. C’est là où Grandgeorge projetait de se marier. Une union également reportée en raison de la situation sanitaire. Ils sont une quinzaine à s’y rendre pour former B-Side Experience et assurer la logistique de ce que l’on pourrait apparenter à un grand camp scout musical.

Il ne s’agit pas d’un projet du genre “Grandgeorge&Friends” mais bien d’un collectif dont Grandgeorge est un des membres. Côté créations, ce dernier n’est pas arrivé avec ses idées sous le bras pour les proposer aux autres, tout le monde est parti d’une page blanche et a pu suggérer ses idées façon auberge espagnole.

La situation n’est pas banale. Il y a deux projets rassemblant les mêmes personnes mais ne fonctionnant pas du tout de la même manière. Benjamin Grandgeorge continue d’être le maître d’œuvre de Grandgeorge entouré de son équipe, laquelle forme B-Side Experience dans laquelle Grandgeorge n’est cette fois-ci qu’un maillon.

Pendant leur résidence dans les environs de Chimay, B-Side Experience a enregistré en live plusieurs titres. À ce jour deux titres (“Danse avec moi” et “Besoin d’air”, le premier single) et une reprise (“Le Sud” de Nino Ferrer) ont été dévoilés sur les réseaux sociaux sur lesquels tout un chacun pouvait à loisir voir le projet progresser à travers de nombreux posts. Les participants ne parlent pas que d’une expérience musicale mais aussi, peut-être surtout devrait-on écrire, d’une véritable aventure humaine. “Ce n’est pas parce que tu mets des super musicos ensemble que cela va donner de la super musique”, déclare l’un d’eux dans un clip de présentation.

L’histoire ne s’arrête pas là. Grandgeorge et sa bande remettent le couvert cet été au mois d’août pour une seconde session que l’on espère tout aussi enrichissante pour eux que pour nos oreilles.

En attendant, “Besoin d’air” est la découverte de la semaine sur DH Radio. La chanson sera diffusée 4 fois par jour à partir de ce lundi et jusqu’à dimanche. Pour l’interview, rendez-vous à 14 h 30 dimanche et à 9 h 30 dimanche. Et sur les réseaux sociaux de DH Radio le jour et à l’heure qu’il vous plaira.