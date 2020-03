Avec son deuxième album solo, YHLQMDLG, sorti le 29 février dernier, Bad Bunny est entré dans l’histoire. Ce projet est devenu le premier album écrit entièrement en espagnol à aussi bien se classer dans les charts américains. Pour le moment, il est en deuxième position du classement Billboard.

Avant lui, Shakira avec Fijación Oral, Vol 1 et le groupe de rock Maná avec Amar Es Combatir sont parvenus à atteindre la quatrième place en 2005 et en 2006. Et ce n’est pas tout, le chanteur portoricain a aussi battu le record de l’album chanté en espagnol le plus écouté en streaming en une semaine avec plus de 200 millions de streams. Le titre était auparavant détenu par Ozuna avec Aura, avec seulement 50 millions de streams en 2018.

Une preuve de plus que la musique latine est doucement en train de faire son trou dans l’industrie musicale, alors que "Despacito" de Luis Fonsi est à ce jour encore la vidéo la plus visionnée sur YouTube avec plus de six milliards de vues.



