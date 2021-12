Depuis maintenant plusieurs année à cette même période, le président Obama partage sa liste des meilleurs livres, films et musiques préférés de l'année en cours.



Après avoir partagé les deux premières, Barack Obama a partagé aujourd'hui sur ses réseaux sociaux la liste des chansons qu'il a le plus appréciées cette année. Comme souvent, il a écouté un peu de tout, dans différents genres.

"J'ai toujours aimé écouter une grande variété de musique, il n'est donc pas surprenant que j'ai écouté un peu de tout cette année. J'espère que vous trouverez un nouvel artiste ou une nouvelle chanson à ajouter à votre propre playlist", écrit l'ancien président des États-Unis.

Sa playlist comprend 'Nobody' de NaS & Lauryn Hill, 'Tala Tannam' de Mdou Moctor, 'Broken Horses' de Brandi Carlile, 'Formwela 10' d'Esperanza Spalding, 'Pepas' de Farruko, 'Freedom' de Jon Batiste, 'MONTERO' de Lil Nas X, 'Volvi' de Bad Bunny & Aventura, 'Headshots' d'Isaiah Rashad, 'Rumors' de Cardi B & Lizzo et plus encore.

Vous pouvez écouter les chansons via une playlist Spotify ci-dessous.