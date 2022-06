Ce vendredi 3 juin au LouvExpo de La Louvière, Nostalgie lance un événement qu'elle souhaiterait voir se reproduire chaque année: le BE90's. Suite au succès de Stars 80, la radio musicale a mis sur pied un énorme concert réunissant les artistes musicaux qui ont marqué la décennie 90. De Dr Alban à Gala en passant par Yannick, Benny B ou encore Corona, plusieurs grands noms ont accepté de participer à cette grande réunion qui replongera toute une génération dans de beaux souvenirs. "", explique Frédéric Herbays, directeur des programmes de Nostalgie.

Réunir ces artistes n'a toutefois pas été une mince affaire. "C'était assez compliqué de les retrouver parce qu'ils étaient disséminés un peu partout dans le monde. Gala fait le voyage depuis New York, Corona vient d'Italie. Certains n'ont plus de manager", continue le directeur qui promet que la station a mis les moyens pour que ce concert soit "spectaculaire". "Toutes les prestations se feront en live. On a demandé aux artistes de travailler les sons d'origine pour que la nostalgie soit parfaite."

L'événement sera présenté par Julien Sturbois, un animateur qui était lui aussi adolescent pendant les années 90 et à qui les chansons interprétées évoqueront également plein de souvenirs.

"On aimerait évidemment que ce concert revienne en 2023 et chaque année qui suivra. Avec différents plateaux à chaque fois. Et vu l'intérêt que les gens portent à l'événement, je pense que ça pourrait être réalisable", conclut Frédéric Herbays.

BE90's, ce 3 juin au Louvexpo. (7, rue Arthur Delaby - 7100 La Louvière). Réservations sur www.nostalgie.be