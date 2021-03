Angèle a un fameux carnet d’adresses. Ça ne surprendra pas grand monde et pourtant. Qui peut se targuer de pouvoir solliciter Stromae, Julien Doré, Dua Lipa, Kylie Minogue, Christine and the Queens, Leos Carax ou encore Eden Hazard pour les inviter à contribuer à une tombola solidaire en faveur de la lutte contre le cancer des enfants ? Ils ne sont pas être nombreux dans le cas.

Lancé le 15 février dernier, l’événement s’est achevé ce jeudi 25 mars par la divulgation des noms des lauréats des 24 prestigieux prix en jeu (le piano d’Angèle, les Santiags de Julien Doré, des disques de platine d'Aya Nakamura, Damso et Stromae, etc.) et celle du montant récolté par la vente des billets. 209 00 tickets à 10 euros ont trouvé preneur auprès de plus de 7000 participants, soit une enveloppe de 209 000 euros directement versée à l’association KickCancer qui soutien la recherche. “Nous sommes incroyablement reconnaissants qu’Angèle soit notre marraine depuis trois années déjà. Elle a rassemblé des stars mondialement connues grâce auxquelles nous avons pu récolter ce montant formidable de 209 000 euros que nous allons pouvoir reverser à la recherche sur les cancers pédiatriques”, a fait savoir Delphine Heenen, fondatrice de l’association.

Pour clôturer l’événement, Angèle a une dernière fois joué sur le piano qu’elle a donné et qui représente beaucoup pour elle. “Je tiens tout particulièrement à ce piano parce qu’il a joué un rôle important dans ma vie. Il a occupé une grande place dans la maison de mes parents pendant des années. Sur ce piano, j’ai composé de nombreuses chansons de mon album Brol. J’espère que le gagnant trouvera de l’inspiration musicale et se construira de beaux souvenirs grâce à ce piano”, a-t-elle fait savoir.

L'annonce des lauréats, les explications concernant l'action de KickCancer et la dernière interprétation de Balance ton quoi par Angèle sur son piano Knight est à voir sur son compte Instagram repris ci-dessus.