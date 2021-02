Le chanteur français revient avec "Indocile Heureux". Trois ans après "Le Début de la suite". L’heure est au bilan, et au besoin de sérénité.

Trois ans après Le Début de la suite, Bénabar est de retour. Sur ce neuvième disque, le chanteur français retrouve un nouvel élan. L’heure est au bilan, au regard dans le rétroviseur et au besoin de sérénité. Indocile Heureux passe en revue la sortie de l’enfance, l’amitié qui s’abîme, les divorces doux et le romantisme perdu. Il le dit lui-même, cet opus se veut moins juvénile. On pourrait presque utiliser l’expression banale "d’album de la maturité" pour décrire cette dernière livraison. L’artiste se fait, enfin, plus conteur que saltimbanque.

L’interprète, qui vient de passer le cap des 50 ans, s’est entouré d’une nouvelle équipe (Pierre Yves Lebert, Bertrand Lamblot) pour mettre en musique ses petites scènes de vie et ses observations. En dehors de toute volonté commerciale et des tendances, il préfère se concentrer sur ce qu’il affectionne par-dessus tout : la variété.

Vous vous dites souvent angoissé à la sortie de nouveaux titres. Comment vous vous sentez pour ce neuvième disque ?

(...)