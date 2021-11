Le mythique rappeur belge (Vous êtes fous !) participe à Solidartistes, ce 24 novembre au Forum de Liège, au profit des sinistrés. Avant un retour du trio des Benny B? "De temps en temps, on remonte sur scène à trois avec Daddy K et Perfect mais il n’y aura plus de retour, ni de single ni d’album."

Michael Jones, Plastic Bertrand, Alec Mansion, Sandra Kim ou encore Pierre Theunis et Thierry Luthers seront en concert le 24 novembre au Forum de Liège pour Solidartistes, au profit des sinistrés des inondations dans la province de Liège. “Quand les organisateurs Jessy et Thierry Vingre m’ont contacté, j’ai tout de suite dit oui, nous confie Abdel Hamid Gharbaoui, alias Benny B, dont plusieurs amis ont été touchés par ce désastre. Quand c’est arrivé, on était tous devant notre télévision et je voyais plein des bénévoles qui se tapaient tout le chemin et venaient même de France pour aller aider. Et moi, je me trouvais con dans mon salon à ne pas bouger alors que j’aurais pu y aller aussi. Avec Solidartistes, il y a une espèce de deuxième chance. Pour le public et les artistes, c’est l’occasion de donner un coup de main. Car s’il y a bien quelque chose à faire aujourd’hui, c’est d’être solidaires !”

(...)