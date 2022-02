Muselées depuis bientôt deux ans, les salles de concert commencent à reprendre du service chez nous. Enfin ! Et l’un des premiers à refouler la scène s’appelle Bernard Lavilliers. "Nous faisons une date en banlieue parisienne, là où nous répétons, mais la première vraie date de tournée, c’est Bruxelles. Ça va faire bizarre parce que je suis rarement resté aussi longtemps sans réunir un groupe pour monter sur scène. D’habitude, j’avais un projet qui n’avait rien à voir avec un album quand je n’étais pas en concert." L’éternel baroudeur sera au Cirque royal, "la salle que je préfère", insiste-t-il, le 18 février et le lendemain au Forum de Liège, avant de se produire aux Solidarités. Il y présentera les titres de son 22e album, Sous un soleil énorme, paru en novembre dernier. Un disque varié dans lequel il est question du climat mais aussi de la politique. "Rassurez-vous, je ne parlerai pas que de politique sur scène, dit-il. Ce sera un bon concert, avec pas mal d’humour et des musiciens hors pair, dont deux Belges. Un Liégeois et un Bruxellois." Appréhende-t-il ce retour scénique après la longue interruption provoquée par la pandémie ? "Je connais le job mais avec la pandémie, ça a changé..."