Pierre Niney ose tout. Dans la série La flamme, de Jonathan Cohen, et dans Le flambeau qui en est la suite et qui est en cours de diffusion, il incarne le docteur Juiphe, psychologue aux méthodes pour le moins particulières qui font de lui un vrai charlatan. On se souvient aussi de son apparition en visio lorsqu’Angèle avait fêté son anniversaire en direct sur les réseaux sociaux avant d’annoncer la disponibilité immédiate de Nonante-cinq, son second album, une bonne semaine avant la date prévue. Ou encore de sa prestation dans le clip de “Balance ton quoi”, LE tube de cette dernière. Ce ne sont là que quelques exemples.

Désormais, Pierre Niney fait aussi parlé de lui en musique. Vendredi dernier, il s’est amusé à gratter quelques accords de guitare sur Tik Tok en laissant ce message : “Quelqu’un arrive à en faire un son ? Est-ce que quelqu’un a envie de sampler, retoucher ou chanter là-dessus ?”. Il ne fallait pas le dire deux fois. Des fans se sont lancés dans l’exercice. Parmi ceux-ci deux personnalités et non des moindres. La jeune Hoshi tout d’abord, a laissé aller son flow sur les accords de guitare : “J’avais pas prévu qu’on tombe amoureux. Je ne veux pas tomber mais qu’on se relève à deux. Je ne veux plus voir de la tristesse dans les yeux. Comment réduire la vitesse des adieux ? Si parfois tu coules, je f’rai tout ce que je peux. Pour détruire ce qui te saoul, je ferai au mieux. Si le monde s’écroule, on fera des envieux. On regardera la foule en s’embrassant un peu.” Résultat : près de 340 000 vues en quatre jours sur Tik Tok, tandis que la courte séquence de Pierre Niney a été vue plus de 1,2 million de fois.

Quentin Mosimann a poussé l’expérience plus loin avec des arrangements de son cru pour transformer les accords de Pierre Niney en reprise. Il s’agit d’une cover de “Blue”, titre des années 90 du groupe Eiffel 65. Il en résulte un clip de près de 2 minutes liké près de 120 000 fois sur Instagram.

Au total, ce sont des centaines de vidéos que les fans ont publiées sur la base des quelques accords grattés par le comédien, dont certaines valent le détour. D’où cette question : après un tel engouement et des contributeurs du calibre de Hoshi et de Quentin Mosimann, à quand le premier single et l’album de Pierre Niney ?